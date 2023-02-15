الامارات | فريق الإمارات بطلاً للمرحلة الرابعة في "طواف عمان"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل درّاج فريق الإمارات، ديجو أوليسي فوزه الأول هذا الموسم في المرحلة قبل الأخيرة من طواف عمان، بعدما قطع مسافة 204.9 كيلومتر من ولاية إزكي وحتى مرتفعات يتي. وفاجأ باسكال أكرمان الدراجين أثناء الصعود بانطلاقة قوية قبل نهاية السباق بثمانية كيلومترات، مما أجبر الفرق الأخرى على اللحاق به.

وقد ساعد أوليسي زملاؤه في الفريق فورملو ولانجلن طوال مشواره في قطع الكيلومترات نحو القاعدة في الجزء الأخير من السباق، حيث تبقى منه 2 كم فقط، ومع اعتدال الطريق بشكل مسطح استخدم أوليسي سرعته متخطياً أكسل زنجل من فريق كوفيديس، محققاً فوزه الأول في عام 2023.

وبهذا الفوز يصبح أوليسي في المركز الثاني من حيث التصنيف العام، ومتصدراً من حيث تصنيف النقاط، ويأتي بعد ماتيو يورجنسن (من فريق موفيتسار) بخمس نقاط وذلك قبل المرحلة الخامسة والأخيرة المقررة غداً من ولاية سمائل إلى الجبل الأخضر (بمسافة 152.2 كيلومتر).



نتائج المرحلة الرابعة

1- دييجو أوليسي (فريق الإمارات)

2- أكسل زنجل (فريق كوفيديس)

3- آيد شيلينغ (فريق بورا-هانزجروه)



التصنيف العام

1- ماتيو يورجنسن (من فريق موفيتسار)

2- ديجو أوليسي (فريق الإمارات)

3- موري فانسيفينانت (فريق سودال كويكستيب)

