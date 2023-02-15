شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلى يضع برنامجا لتجهيز صالح جمعة بسبب شد عضلات البطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع مجدى الباز رئيس الجهاز الطبي بالنادى الاسماعيلى برنامج لتجهيز صالح جمعة صانع ألعاب الفريق لمواجهة غزل المحلة.

ويعانى صالح جمعة من شد في عضلات البطن عقب انتظامه في التدريبات الجماعية للدراويش بعد تنفيذه برنامج بدنى برفقة طارق الباروكى مخطط الاحمال لإستعادة فورمته الفنية والبدنية استعداداً للدور الثانى من الدوري.

يخوض فريق الاسماعيلى بقيادة أحمد حسام ميدو، اليوم الأربعاء مرانه على فترتين صباحية ومسائية لرفع الحمل البدنى للاعبين.

ويتطلع جهاز الدراويش للارتقاء بالجوانب البدنية للاعبين، فضلاً عن استيعابهم الخطط الفنية بشكل أكبر خلال الفترة الحالية.

ويستعد الإسماعيلي فى الوقت الحالي لمواجهة غزل المحلة 21 فبراير الجاري على ملعبه بالإسماعيلية، فى إطار منافسات الأسبوع الـ 19 من عمر مسابقة الدوري المحلي.

عاد عمر الوحش ومحمد دسوقي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي للانتظام فى التدريبات الجماعية مجددا، بعدما حصلا على إجازة زواج قصيرة قبيل العودة من جديد للتدريبات الجماعية بشكل طبيعى. كما عاد أيضاً المهاجم التونسي فراس شواط بعد خوضه إجازة قصيرة فى بلاده.