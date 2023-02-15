شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي فى صور.. إراحة السولية وتأهيل برونو سافيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الأربعاء في ملعب النادي بفرع مدينة نصر وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة عقب العودة من المغرب.

ولم يشارك عمرو السولية في مران الأهلي بعد تأكد غيابه عن مباراة الهلال السوداني، فيما خاض برونو سافيو تدريبات تأهيلية.

‎وخاض اللاعبون تدريبات بدنية في الجيم تحت إشراف أندرياس أندويا، مخطط الأحمال، قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.

‎واجتمع مارسيل كولر، المدير الفني، باللاعبين قبل انطلاق المران؛ للحديث عن الاستعداد للمرحلة المقبلة ومباراة الهلال السوداني في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

‎وخاض الفريق جانبًا من التدريبات البدنية وبعض الجمل الفنية المحددة، قبل أن يختتم كولر فقرات المران بتقسيمة قوية.

ويواصل الفريق استعداده لمواجهة الهلال السوداني غدا الخميس بفرع مدينة نصر قبل التوجه لمطار القاهرة للسفر للسودان.

ويواجه الأهلي فريق الهلال في استاد الجوهرة الزرقاء يوم السبت المقبل ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



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