شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى غربال يدير مباراة بيراميدز وفيوتشر بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادي بيراميدز إخطاراً رسمياً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، بشأن تحديد موعد وحكام مباراة فيوتشر في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقرر أن تقام المباراة يوم الأحد المقبل 19 فبراير، في السادسة مساء، على استاد السلام، في ثاني الجولات بعدما حصد كل فريق نقطة بالتعادل في الجولة الأولى.

ويدير اللقاء طاقم حكام من الجزائر، بقيادة الحكم مصطفى غربال، ويساعده مواطنه مقرن قراري، المساعد الأول، وإبراهيم الحامولي المساعد الثاني، ولطفي بيكوسا الحكم الرابع.

ويراقب المباراة، باساجاوا آسفو من أثيوبيا، ويراقب الحكام، آثانثي نيكبوتو من رواندا، والمنسق العام إيبو فايي من جامبيا، والمنسق الإعلامي مصطفى طنطاوي من مصر، وموسى بالي من جامبيا منسقا أمنيًا للقاء.