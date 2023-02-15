شكرا لقرائتكم خبر عن المسابقات تنتظر انتهاء مباريات المجموعات الأفريقية لتحديد مواعيد المؤجلات ونهائي الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر لجنة المسابقات إنتهاء مباريات الفرق الأربعة المشاركة في البطولات الأفريقية وهي الزمالك و الأهلي المشاركان في دوري الأبطال ، و بيراميدز و فيوتشر المشاركان في الكونفدرالية ، إنتهاء مبارياتهم في دور المجموعات و الإعلان بعدها عن المؤجلات الخاصة بالدوري و مواعيد باقي الجوالات.

كما تعلن لجنة المسابقات التي يشرف عليها عامر حسين إنتهاء مباريات دور المجموعات الأفريقية لتحديد الموعد النهائي لكأس مصر والذى يجمع الأهلي و بيراميدز في المباراة النهائية لمعرفة بطل النسخة 2021 – 2022.

في سياق متصل ، وفى سياق آخر صرف اتحاد الكرة المستحقات المتأخرة لمعاونى كارلوس كيروش المدير الفنى السابق لمنتخب مصر، وهما ضياء السيد ومحمد شوقى حيث حصل كل منهما على 400 ألف جنيه.

وكان الثنائى ضياء وشوقى طالبا اتحاد الكرة أكثر من مرة بسداد المستحقات المتأخرة لهما، قبل أن يصرفها اتحاد الكرة لهما لغلق هذا الملف تماما.

فيما قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، سداد مكافآت كارلوس كيروش المدير الفنى السابق لمنتخب مصر المتأخرة بالجنيه المصري وليس بالدولار.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن لائحة مكافآت المنتخب الوطنى بالجنيه المصرى لذا سيتم إرسال مكافآت كيروش المتأخرة بالجنيه المصرى وليس بالدولار، لإنهاء الأزمة الدائرة بين الاتحاد والمدير الفنى البرتغالى بعدما وجه كيروش، رسالة مطالبة جديدة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

وكان اتحاد الكرة قد خصم 25 ألف دولار من مستحقات كيروش فى بطولة كأس أمم أفريقيا (2021)؛ بسبب عدم حضوره المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة المغرب فى لقاء دور ربع النهائى، وقرر بعدها اتحاد الكرة تسوية المستحقات المتأخرة لكيروش ومارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام السابق وتم إرسال 9 آلاف دولار للأخير.