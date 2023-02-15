شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من كومان عقب الفوز على باريس بدوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص النجم الفرنسي كينجسلي كومان، لاعب نادي بايرن ميونخ، على التعليق عن فوز الفريق البافاري أمام باريس أمس بهدف نظيف، ضمن منافسات ذهاب دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا، والذي أقيم على الأراضي الباريسية.

حيث أكد كومان أن مواجهة باريس لم تكن سهلة مثلما توقع لاعبي البايرن، ولكن الفوز فى تلك المباراة يعطي دفعية معنوية كبيرة للاعبين، قبل مواجهة الحسم فى أليانز أرينا مطلع شهر مارس القادم.

وأعرب كومان عن سعادته بالهدف الذي احرزه مع البايرن فى مواجهة باريس، خاصة أنه كان هدف الفوز لفريقه، أمام فريق كبير بحجم باريس سان جيرمان، والذي يضم العديد من اللاعبين المميزين، ووسط ملعبه وجماهيره.



كومان يعلق على سخرية الجماهير

وتناول كومان فى حديثه، صافرات الإستهجان الفرنسية التى تعرض لها فى المباراة، عقب تسجيله الهدف الإفتتاحي لفريقه فى مواجهة باريس، مؤكدا أن مثل هذه الوقائع تحدث فى أي مكان بالعالم، لا سيما أن الجماهير ترغب فى فوز فريقها بمثل هذه المواجهات الكبري.



موعد مباراة الإياب البايرن وباريس

ومن المقرر أن يستضيف بايرن ميونخ نظيره باريس، فى الثامن من شهر مارس القادم، على ملعب أليانز أرينا، فى مباراة العودة لدور ال16من فعاليات دوري أبطال أوروبا، فى الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

الجدير بالذكر أن البايرن لم يتعرض للهزيمة فى معقله منذ أكثر من عامين، فى مسابقة دوري أوروبا، مما يعكس صعوبة مهمة باريس فى مواجهة العودة.