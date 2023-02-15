شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستقبل آرسنال على ملعبه، الإمارات، ضيفه مانشستر سيتي، في أهم قمم الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023، والمؤجلة من الجولة الـ12 من المسابقة المحلية.

موعد مباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

آرسنال هو متصدر ترتيب البريميرليغ برصيد 51 نقطة، وقبل مواجهة السيتي عانى من تعثرين؛ الأول بالخسارة من إيفرتون بهدف نظيف، والثاني بالتعادل مع برايتون في ملعب الإمارات، بهدف لكل فريق يوم السبت الماضي.

على الجانب الآخر، قلّص مانشستر سيتي الفارق مع الغانرز لـ3 نقاط فقط بعد الفوز على أستون فيلا بثلاثية، ولكن يظل لكتيبة بيب غوارديولا مباراة أزيد من كتيبة ميكيل أرتيتا.

وسبق أن التقى الفريقان في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية منذ قرابة الشهر، وحينها نجح السيتي في الفوز بهدف نظيف حمل توقيع ناثان آكي، وتسبب في توديع آرسنال المسابقة من الدور الرابع، لكن بالتأكيد حسابات مباراة الدوري ستكون مختلفة كليًا.

موعد مباراة آرسنال ومانشستر سيتي هو الأربعاء الموافق 15 فبراير 2023، على ملعب الإمارات.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

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