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موعد مباراة ريال مدريد ضد التشي في الدوري الاسباني 2023

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يواجه فريق ريال مدريد نظيره فريق التشي في مباراة قوية،وذلك ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري الاسباني 2023.

 

موعد مباراة ريال مدريد اليوم ضد التشي في الدوري الاسباني

 

يحتضن استاد سانتياغو برنابيو مباراة ريال مدريد والتشي في الدوري الاسباني 2023، مساء اليوم الاربعاء 15 فبراير،وذلك في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر،11 مساء بتوقيت .

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد والتشي في الدوري الاسباني

 

تنقل مباراة ريال مدريد والتشي في الدوري الاسباني عبر قناة بي ان سبورت 4، الناقل الحصري لجميع مباريات .

 

معلق مباراة ريال مدريد والتشي في الدوري الاسباني

 

سيعلق علي احداث مباراة ريال مدريد والتشي في الدوري الإسباني 2023، المعلق الرياضي الشهير يوسف سيف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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