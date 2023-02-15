شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة ريال مدريد ضد التشي في الدوري الاسباني 2023 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يواجه فريق ريال مدريد نظيره فريق التشي في مباراة قوية،وذلك ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري الاسباني 2023.

موعد مباراة ريال مدريد اليوم ضد التشي في الدوري الاسباني

يحتضن استاد سانتياغو برنابيو مباراة ريال مدريد والتشي في الدوري الاسباني 2023، مساء اليوم الاربعاء 15 فبراير،وذلك في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر،11 مساء بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد والتشي في الدوري الاسباني

تنقل مباراة ريال مدريد والتشي في الدوري الاسباني عبر قناة بي ان سبورت 4، الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الإسباني.

معلق مباراة ريال مدريد والتشي في الدوري الاسباني

سيعلق علي احداث مباراة ريال مدريد والتشي في الدوري الإسباني 2023، المعلق الرياضي الشهير يوسف سيف.