موعد مباراة آرسنال ومانشستر سيتي اليوم.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف آرسنال، نظيره مانشستر سيتي، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على ملعب "الإمارات" في المباراة المؤجلة من الجولة 12 لمنافسات موسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر آرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، حصدها من الفوز في 16 مباراة، مقابل ثلاثة تعادلات وخسارتين.

آرسنال، صاحب الأرض، يدخل المباراة بعدما فقد نقطتين ثمينتين بالتعادل أمام برينتفورد بهدف لمثله في المباراة الماضية، ليفقد فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا خمس نقاط في آخر جولتين.

أما مانشستر سيتي، فيدخل المباراة وعينه على النقاط الثلاث، من أجل اعتلاء صدارة الترتيب ولو حتى بفارق الأهداف عن آرسنال.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة، واستفاد بشكل مثالي من تعادل آرسنال أمام برينتفورد، بعدما حقق الفوز على أستون فيلا بنتيجة 3-1.

التشكيل المتوقع لآرسنال

من المتوقع أن يدخل المدرب ميكيل أرتيتا المباراة بالتشكيل التالي

آرون رامسديل

بن وايت - ويليام ساليبا - جابرييل - أولكساندر زينتشيكو

مارتين أوديجارد - توماس بارتي - جرانيت جاكا

بوكايو ساكا - إيدي نيكيتاه - جابرييل مارتينيلي

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

من المتوقع أن يختار بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي التشكيل التالي لمواجهة آرسنال.

إيدرسون

كايل ووكر - روبن دياش - إيميريك لابورت - ناثان أكي

رودري - إلكاي جوندوان

رياض محرز - كيفين دي بروينه - جاك جريليش

جوليان ألفاريز

القناة الناقلة

وستذاع مباراة آرسنال ومانشستر سيتي عبر قناة بى إن سبورت بريمير 2 إتش دى