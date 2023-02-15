في خطاب رسمي.. سموحة يفتح النار على الحكم إبراهيم نور الدين

الشارقة - اميمة ياسر -

أرسل محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، خطابًا رسميًا لاتحاد الكرة، بشأن الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة فريقه أمام الزمالك، على حد وصفه.

وكان الزمالك قد حقق فوزا هاما مساء الإثنين الماضي على فريق سموحة بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي أقيم على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ18 للدوري المصري الممتاز.

وعبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، نشر فرج عامر صورة الخطاب المقدم الذي يشكو به من إبراهيم نور الدين، حكم اللقاء، كاشفًا خلال الخطاب الأخطاء التي شهدتها المباراة.

وأكد رئيس نادي سموحة في الخطاب أنه يريد من اتحاد الكرة، اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على النزاهة والحيادية، كما طالب بنشر التسجيل الخاص بين حكام تقنية الفيديو وإبراهيم نور الدين.

واختتم فرج عامر خطابه بأنه لا يريد إسناد أي مباراة قادمة لسموحة تحت قيادة إبراهيم نور الدين تحكيميًا، حتى ينهي مسيرته التحكيمية.