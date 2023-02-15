بمشاركة الزمالك.. الإعلان عن موعد ومكان إقامة مباراة كأس السوبر المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، موعد ومكان إقامة مباراة نهائي كأس السوبر المحلي عن الموسم الماضي.

ويعتبر الزمالك هو الطرف الأول في نهائي كأس السوبر المصري، بصفته حامل لقب مسابقة الدوري الممتاز للموسم الماضي.

وذكر موقع "القاهرة 24" أن اتحاد الكرة قرر إقامة مباراة كأس السوبر المحلي يوم 5 مايو المقبل، في الإمارات، وسيكون طرف المباراة الأول هو نادي الزمالك بطل مسابقة الدوري المصري الممتاز، أمام بطل كأس مصر للموسم الماضي.

ومن المقرر أن يتم تحديد الطرف الثاني من مباراة السوبر المصري أمام الزمالك بعد انتهاء مباراة الأهلي وبيراميدز، التي ستقام في نهائي بطولة كأس مصر.

وستقام مباراة كأس السوبر المصري في الإمارات يوم 5 مايو المقبل، وفقًا للاتفاق السابق الذي عقده اتحاد الكرة مع الجانب الإماراتي على إقامة مباراة كأس السوبر في البلاد.

وسيواجه الأهلي فريق بيراميدز، في نهائي كأس السوبر المحلي للموسم الماضي، ولم يتم تحديد موعد إقامة اللقاء حتى الآن.

يشار إلى أن الأهلي هو حامل لقب كأس السوبر المحلي، بعد فوزه على الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما في الإمارات.