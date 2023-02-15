شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد قندوسى ينتظم فى تدريبات الأهلى بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم أحمد قندوسي لاعب الأهلي الجديد في مران الفريق الأحمر الذي أقيم اليوم الأربعاء على ملعب مدينة نصر في أول مران له مع الفريق الأحمر بعد العودة من المشاركة في كأس العالم للأندية، كونه انضم لبعثة الأهلي بالمغرب بعد انتهاء مشاركته مع منتخب الجزائر في بطولة أمم إفريقيا للمحليين.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الأربعاء في ملعب النادي بفرع مدينة نصر وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة عقب العودة من المغرب.

‎وخاض اللاعبون تدريبات بدنية في الجيم تحت إشراف أندرياس أندويا، مخطط الأحمال، قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.

‎واجتمع مارسيل كولر، المدير الفني، باللاعبين قبل انطلاق المران؛ للحديث عن الاستعداد للمرحلة المقبلة ومباراة الهلال السوداني في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

‎وخاض الفريق جانبًا من التدريبات البدنية وبعض الجمل الفنية المحددة، قبل أن يختتم كولر فقرات المران بتقسيمة قوية.

ويواصل الفريق استعداده لمواجهة الهلال السوداني غدا الخميس بفرع مدينة نصر قبل التوجه لمطار القاهرة للسفر للسودان.

ويواجه الأهلي فريق الهلال في استاد الجوهرة الزرقاء يوم السبت المقبل ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.