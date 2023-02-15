شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل وصول الزمالك إلى ليبيا لملاقاة المريخ السودانى × 10 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك مجموعة من الصور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ترصد لحظة وصول بعثة النادى الأبيض إلى ليبيا استعداداً لمواجهة المريخ السودانى بعد غدٍ الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويغيب عن الزمالك كل من محمود حمدى "الونش" وأحمد فتوح لعدم الجاهزية بالإضافة إلى مصطفى الزنارى للإصابة بشد فى العضلة الخلفية، كما يغيب السيد عطية ومحمد حسام "بيسو" وعبد الله محمد لأسباب فنية.

وجاءت القائمة كالتالى:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد سيد "زيزو" - مصطفى شلبي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا.

كان الزمالك قد حقق فوزا غاليا على سموحة بالدورى بثلاثة أهداف مقابل هدف استعاد بها نغمة الانتصارات من جديد، وهو ما رفع الروح المعنوية للاعبين بالإضافة لعودة الثقة واكتشاف بعض اللاعبين فى مراكز جديدة مثل سيف جعفر فى منطقة الوسط وسيد نيمار أيضا.