شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. محمد سند لاعب من طراز أوروبى فى عالم كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد كرة اليد المصرية نجما لا يختلف عن محمد صلاح فى كرة القدم، وهو محمد سند العالمى فى عالم احتراف كرة اليد، والمحترف فى صفوف نيم الفرنسى.

محمد سند لاعب حفر اسمه بحروف من ذهب فى قلوب المصريين، فى ظل المستويات القوية التى يقدمها مع الفراعنة، ومساهمته فى إحراز الأهداف سواء فى بطولة العالم الأخيرة بمصر أو الأولمبياد الحالية.

واستطاع محمد سند نجم منتخب مصرالأول لكرة اليد فى المساهمة بخبرات احترافية قوية مع منتخب بلاده فى الوصول للمربع الذهبى بدورة الألعاب الأولمبية الحالية طوكيو 2020.

محمد سند لاعب يتمتع بخبرات قوية اكتسبها من الاحتراف فى صفوف نيم الفرنسى المحترف فيه أحمد هشام دودو هو الآخر.

حصد محمد سند، لاعب المنتخب الوطنى لكرة اليد المحترف فى صفوف نيم الفرنسى، جائزة أفضل جناح أيمن فى الدورى الفرنسى للعبة الموسم الماضى .

كما تصدر محمد سند قائمة هدافى منتخب مصر لكرة اليد خلال بطولة كأس العالم التى نظمتها مصر يناير 2021، والتى ودعها المنتخب بعد الهزيمة من الدنمارك برميات الترجيح بعد انتهاء المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل 35/ 35.

يعد محمد سند أحد أبرز نجوم المنتخب، ويمتلك سند صاحب الـ32 عاما العديد من الخبرات، فى ظل رحلته الاحترافية التى خاضها المرحلة الماضية فى أندية أوروبا، وبدأ محمد سند مشوار تألقه فى نادي هليوبوليس بمصرالجديدة قبل أن ينتقل إلى صفوف الزمالك، إلا أنه سرعان ما خاض تجربة الاحتراف مبكرا من أجل تحقيق حلمه ويواصل التألق والإبداع في فرنسا.