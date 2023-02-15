شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوبير ينتظم فى التدريبات الجماعية للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وشارك مصطفى شوبير في المران الجماعي بشكل طبيعي بعد تعافيه من الإصابة بقطع في غضروف الركبة.

وقاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى، رباعي حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران بدني وفني قوي، خلال المران الجماعي للفريق الذي أقيم اليوم الأربعاء بملعب النادي بفرع مدينه نصر.

ويواصل الفريق غدا الخميس تدريباته بفرع مدينة نصر؛ استعدادا لمواجهة الهلال السوداني، قبل التوجه لمطار القاهرة.

ويواجه الأهلي فريق الهلال في استاد الجوهرة الزرقاء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.