شكرا لقرائتكم خبر عن أول قرار لـ فيريرا بعد وصول بعثة الزمالك ليبيا استعداداً للمريخ السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا خوض مران اليوم الأربعاء في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً على ملعب شهداء بنينا بليبيا استعدادا للقاء المريخ السوداني المقبل في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى ليبيا استعدادا لخوض مباراة المريخ السوداني المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتم استقبال البعثة في صالة كبار الزوار، وكان في استقبالها كل من، ناصر الشيخي رئيس العلاقات العامه برئاسه الوزراء الليبيه، وأحمد الهمشري القنصل العام والدكتور عادل عضو المكتب التنفيذي باتحاد الكرة الليبي و إدريس العمامي ممثل القيادة العامه للجيش العربي الليبي

وتضم البعثة كل من خالد لطيف أمين الصندوق واللواء علاء مقلد والنائب سليمان وهدان عضوا المجلس وأمير مرتضى المشرف العام على الكره وإسماعيل يوسف مدير الكره والبرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني وأسامه نبيه المدرب العام وأيمن طاهر مدرب حراس المرمي وأحمد عبد المقصود مدرب الفريق وحسين ياسر المدرب المساعد.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد سيد "زيزو" - مصطفى شلبي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا.