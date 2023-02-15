شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا: من توكل على الله حق التوكل سخر له الظروف والعباد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمود كهربا لاعب الأهلي صورة من داخل ملعب مدينة نصر الذي أدى الفريق الأحمر مرانه اليوم، عبر "ستوري" عبر حسابه عل موقع انستجرام.

وكتب كهربا على الصورة: "من توكل على الله حق التوكل بنفسه واجتهد، منحه الله البصيرة والتوفيق وسخر له الظروف والعباد فيسير كل شيء لصالحه".

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته صباح اليوم الأربعاء في ملعب النادي بفرع مدينة نصر وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٤٨ ساعة عقب العودة من المغرب.

‎وخاض اللاعبون تدريبات بدنية في الجيم تحت إشراف أندرياس أندويا، مخطط الأحمال، قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.

‎واجتمع مارسيل كولر، المدير الفني، باللاعبين قبل انطلاق المران؛ للحديث عن الاستعداد للمرحلة المقبلة ومباراة الهلال السوداني في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

‎وخاض الفريق جانبًا من التدريبات البدنية وبعض الجمل الفنية المحددة، قبل أن يختتم كولر فقرات المران بتقسيمة قوية.

ويواصل الفريق استعداده لمواجهة الهلال السوداني غدا الخميس بفرع مدينة نصر قبل التوجه لمطار القاهرة للسفر للسودان.

ويواجه الأهلي فريق الهلال في استاد الجوهرة الزرقاء يوم السبت المقبل ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.