شكرا لقرائتكم خبر عن التايكوندو يحصد 7 ميداليات فى أول أيام بطولة مصر الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل أبطال منتخب مصر الأول للتايكوندو تألقهم فى بطولة مصر الدولية، المقامة بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة ما بين 11 فبراير وحتى 15 من نفس الشهر الجارى.

وشهدت منافسات اليوم الأول على صعيد الكبار للرجال والسيدات تألق لاعبى منتخب مصر للتايكوندو حيث نجح أبطال المنتخب الأول فى حصد 7 ميداليات بواقع 4 ذهبيات وفضيتين وبرونزية وحيدة وسط منافسة شرسة حيث يشارك فى البطولة 35 دولة بعدد 865 مشارك.

وحقق الميداليات الذهبية كل من سيف عيسى وزن 80 كجم، ومصطفى فرج وزن 58 كجم، وآية شحاتة وزن 67 كجم، وعبدالله عصام وزن فوق 87 كجم، فيما حقق الميدالية الفضية تقى شعبان وزن 73 كجم وعبدالرحمن درويش وزن 87 كجم، بينما جاءت البرونزية عن طريق نادين عمرو وزن 57 كجم.

ويأتى ذلك فى ظل سعى الاتحاد المصرى للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى لتجهيز أكبر عدد من اللاعبين لخوض البطولات الكبرى خلال الموسم الحالى والتجهيز لدورة الألعاب الأولمبية القادمة التى ستقام فى باريس 2024.

كما تستضيف العاصمة الإدارية الجديدة بطولة كأس رئيس الإتحاد الدولى للتايكوندو G2 يومى 17 و18 فبراير بمشاركة 35 دولة بعدد 339 مشارك كما تُلعب بطولة مصر الدولية للبارا تايكوندو يوم 16 فبراير.