شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. تدريبات بدنية فى الجيم.. وكولر يجتمع باللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تدريباته صباح اليوم الأربعاء فى ملعب النادى بفرع مدينة نصر، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة عقب العودة من المغرب.

‎وخاض اللاعبون تدريبات بدنية في الجيم تحت إشراف أندرياس أندويا، مخطط الأحمال، قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.

‎واجتمع مارسيل كولر، المدير الفني، باللاعبين قبل انطلاق المران؛ للحديث عن الاستعداد للمرحلة المقبلة ومباراة الهلال السوداني في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

‎وخاض الفريق جانبًا من التدريبات البدنية وبعض الجمل الفنية المحددة، قبل أن يختتم كولر فقرات المران بتقسيمة قوية.

ويواصل الفريق استعداده غدا الخميس بفرع مدينة نصر قبل التوجه لمطار القاهرة للسفر للسودان لمواجهة الهلال السودانى.

ويواجه الأهلي فريق الهلال في استاد الجوهرة الزرقاء يوم السبت المقبل ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.