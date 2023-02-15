شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات مصر بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم للسلة بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب كرة السلة رجال بقيادة الكندى روى رانا المدير الفنى للمشاركة فى المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، والتى تقام فبراير الجارى بصالة الاتحاد السكندرى فى مصر.

ودخل منتخب السلة معسكر مغلق بصالة برج العرب استعدادا للتصفيات والتى تنطلق فى الفترة من 24 إلى 27 فبراير الجارى.

ويحتل منتخب مصر المركز الثانى فى المجموعة برصيد 16 نقطة، بينما يتصدرها منتخب جنوب السودان برصيد 17 نقطة، ويليهما منتخب السنغال بـ 15 نقطة، وتونس بـ 14 نقطة، والكونغو الديمقراطية بـ 13 نقطة، وأخيرا منتخب الكاميرون بـ 11 نقطة.

موعد مباريات منتخب السلة

24 فبراير... مصر وتونس

25 فبراير... مصر والكاميرون

26 فبراير... مصر وجنوب السودان

ويضم المعسكر كلا من: أحمد إسماعيل - أحمد خلف بيبو - أحمد سامى - أحمد عادل دولا - أنس أسامة - إيهاب أمين - خالد عبد الناصر - سيف سمير - عاصم مرعى - عمر طارق - عمر هشام - عمرو الجندى - كريم حاتم - محمد عبد الرحمن جيزة - ميدو طه - هيثم كمال - وليد عبد الجواد - ياسر صالح - يوسف شحاتة، ويوسف شوشة.