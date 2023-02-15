شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن غياب عمرو السولية عن مباراة الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، أن عمرو السولية يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلى والعلاجى للتخلص من الإصابة فى عضلة السمانة.

وأضاف طبيب الفريق أن السولية خارج حسابات الجهاز الفنى لمباراة الهلال السودانى فى مسابقة دورى أبطال أفريقيا، على أن يستمر فى أداء البرنامج التأهيلى الخاص به في القاهرة.

ويواصل الفريق غدا الخميس تدريباته بفرع مدينة نصر، استعدادا لمواجهة الهلال السوداني، قبل التوجه لمطار القاهرة.

ويواجه الأهلى فريق الهلال فى استاد الجوهرة الزرقاء يوم السبت المقبل ضمن منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.