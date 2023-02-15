عمر كمال عبد الواحد ينتظم فى تدريبات فيوتشر بعد تعافيه من إصابة الركبة

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القاهرة - سامية سيد - انتظم عمر كمال عبد الواحد لاعب فيوتشر، فى تدريبات فريقه، وذلك بعد تعافيه من إصابة الركبة التى تسببت فى غيابه عن المباريات الماضية، واستأنف فريق فيوتشر، تدريباته استعداداً لمواجهة حرس الحدود فى الجولة 18 من الدورى، وذلك بعدما عادت بعثة الفريق فجر الثلاثاء، قادمة من توجو بعد رحلة طويلة، عقب التعادل مع إسكو دى كارا التوجولى بهدف لمثله، فى مستهل مشوار الفريقين بدور المجموعات.

ويستعد فريق فيوتشر لمواجهة حرس الحدود، فى المباراة التى تجمع الفريقين فى الخامسة مساء الخميس المقبل باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة دورى رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وكانت مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين بمنافسات الجولة الأولى من الدورى وأقيمت بالإسكندرية قد انتهت بفوز فيوتشر بهدفين نظيفين.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث فى جدول ترتيب مسابقة الدورى، وذلك بعدما خاض أبناء على ماهر 17 مباراة، فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 7 لقاءات، وتلقوا الهزيمة فى مباراة واحدة كانت أمام نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف، وسجل لاعبو فيوتشر 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 13.

من جانبه علق على ماهر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى فيوتشر، على تعادل فريقه أمام أسكو كارا التوجولى، فى افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية، وقال على ماهر خلال المؤتمر الصحفى عقب المباراة: "لن أعقب على أداء الحكام كما تعودت، لكن من شاهد المباراة يعلم أن فريقى تعرض للظلم، واعتراض اللاعبين كان بسبب رغبتهم فى تحقيق المكسب، لكنى أعتذر للجميع على الاعتراض داخل الملعب".