السفارة المصرية في ليبيبا تدعم بعثة الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - حرص تامر جمال شاهين نائب القنصل العام المصري في ليبيا وعدد من موظفي السفاره في بنغازي على التواجد في فندق إقامة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك .

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والتقى نائب القنصل العام مع مسؤولي بعثة الزمالك وأكد على تسخير كافة الإمكانيات للبعثة خلال فتره تواجدها في ليبيا استعدادا لخوض لقاء المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى ليبيا ظهر اليوم استعدادا لخوض مباراة المريخ السوداني المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتم استقبال البعثة في صالة كبار الزوار، وكان في استقبالها كل من، ناصر الشيخي رئيس العلاقات العامه برئاسه الوزراء الليبيه، وأحمد الهمشري القنصل العام والدكتور عادل عضو المكتب التنفيذي باتحاد الكرة الليبي و إدريس العمامي ممثل القيادة العامه للجيش العربي الليبي

وتضم البعثة كل من خالد لطيف أمين الصندوق واللواء علاء مقلد والنائب سليمان وهدان عضوا المجلس وأمير مرتضى المشرف العام على الكره وإسماعيل يوسف مدير الكره والبرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير

الفني وأسامه نبيه المدرب العام وأيمن طاهر مدرب حراس المرمي وأحمد عبد المقصود مدرب الفريق وحسين ياسر المدرب المساعد.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد سيد "زيزو" - مصطفى شلبي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا.