وزير الشباب يُهنئ شركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية

ياسر رشاد - القاهرة - وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التهنئة لـ مجلس ادارة شركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية، لحصولها علي ٦شهادات آيزو من المنظمة الدولية لمعايير الجودة.

ذلك بحضور الأستاذ عمر بلبع مستشار وزير الشباب والرياضة للمشروعات والجوانب الاقتصادية، ورئيس مجلس إداره شركة المدن للخدمات الرياضيه والشبابية، جاء ذلك علي هامش اجتماع مجلس ادارة صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة.

وشهد الاجتماع حضور محمد الخشاب الرئيس التنفيذي لشركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية، السعيد ابراهيم عضو مجلس الإدارة، المهندس محمد السيد ابراهيم نائب الرئيس التنفيذي للشركة.

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وتتضمن تلك الشهادات نظام إدارة الجودة(ISO9001)، نظام الإدارة البيئية(ISO 14001)، نظام إدارة المسئولية المجتمعية(ISO 26001)، نظام إدارة حماية البيانات والمعلومات(ISO 27001)، نظام إدارة الطاقة(ISO 50001)، نظام إدارة السلامة والصحة المهنية(ISO 45001).

وحرص وزير الشباب والرياضة على توجيه الشكر والتقدير للجهاز التنفيذي ومجلس إدارة الشركة على المجهودات المبذولة خلال الفترة الماضية، مشيراً الي أن حصول الشركة علي شهادات الآيزو تمثل خطوة نحو انطلاقة جديدة لإحدي الشركات التابعة لوزارة الشباب في مجال الخدمات الشبابية والرياضية.

كما تقدم الاستاذ عمر بلبع رئيس مجلس إداره شركة المدن للخدمات الرياضيه والشبابية، بالشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لدعمه

ومتابعته المستمرة للشركة وتوجيهاته التي أثمرت عن وصل الشركة لتلك النجاحات.

وتُقدم شركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية العديد من الخدمات منها: إقامة وتشغيل وإدارة وتملك الاكاديميات الرياضية لتدريب وإعداد اللاعبين للألعاب الأوليمبية وغير الأوليمبية، تشغيل وإدارة وتملك الأندية الخاصة ومراكز اللياقة البدنية والأندية الصحية، إنشاء وإدارة مراكز التدريب لإعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات، التسويق للألعاب الرياضية بكافة أنواعه وأشكاله، إقامة المراكز التجارية وسلاسل الإمداد.

كما تقوم الشركة التابعة لوزارة الشباب بمهام إنشاء وإدارة مراكز الإستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالات المعلومات والاتصالات وتطويرها، الاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، تسويق اللاعبين والإداريين بمختلف الألعاب الرياضية، إنتاج المحتوى الإلكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات، تشغيل وإدارة وتملك الأندية الخاصة ومراكز اللياقة البدنية والأندية الصحية، إدخال البيانات على الحاسبات بالوسائل الالكترونية، القيام بكافة أعمال وخدمات الصيانة والتطهير والتعقيم.