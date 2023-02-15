اليوم..انطلاق منافسات البطولة العربية للرماية على ميادين مصر الدولية للألعاب الأولمبية

ياسر رشاد - القاهرة - بدأت اليوم منافسات البطولة العريية للرماية تحت إشراف الإتحاد المصرى برئاسة حازم حسنى رئيس الاتحاد الافريقى والنائب الاول لرئيس الاتحاد العربى.

وتقام البطولة في الفترة من 15 وحتي 16 فبراير بمشاركة 11دولة ( البحرين، العراق، اليمن، تونس، عمان، ليبيا، سورية، السعودية، الامارات، قطر، مصر )، ومن المقرر ان تشهد ميادين الرمايةاليوم التدريب الرسمى على المسدس والبندقية لكافة المراحل السنية ( ناشئين وناشئات ورجال وسيدات ) .

(اقرأ أيضًا) اهتمام إعلامي ليبي بعد وصول بعثة الزمالك إلى ليبيا لمباراة المريخ



وبعد انتهاء منافسات البطولة العربية مباشرة تنطلق منافسات بطولة كأس العالم للرماية ( بندقية ومسدس ) في الفترة من 17 حتي 23 فبراير بمشاركة 376 رام ورامية من 51 دولة ( الجزائر، استراليا، النمسا، ازربيجان، بلجيكا، البوسنه والهرسك، البرازيل، بلغاريا، كرواتيا، التشيك، النمارك، اسبانيا، استونيا، فنلندا، فرنسا، بريطانيا، جورجيا، المانيا، اليونان، المجر، الهند، ايطاليا، الاردن، اليابان، كازخستان، قرقيز، كوريا، السعوديه، لاتفيا، ليبيا، ماليزيا، المكسيك، مالطه، النرويج، عمان، بولندا، رومانيا، جنوب افريقيا، سنغافورا، سلوفينيا، صربيا، سويسرا، سلوفاكيا، السويد، تايوان، تركيا، امريكا، اوزباكستان، اليمن ).

وتجرى جميع منافسات البطولة العربية و بطولة العالم، على ميدان الرماية العالمية في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة

عدد ضخم من الرماة من مختلف أنحاء العالم.

حالة الطوارئ

ورفع مسؤلو الإتحاد المصرى، حالة الطوارئ داخل اللجنة المنظمة للبطولة من أجل تجهيز كل الانتهاء من كافة الاستعدادات الفنية واللوجيستية لاستضافة البطولة، من خلال التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لخروج البطولتين بأفضل صورة، وعلى رأسها الجهات الأمنية ووزارة الشباب والرياضة ونادي الرماية بمدينة مصر الأولمبية، بخلاف تجهيز كافة الأمور المتعلقة باستضافة الوفود القادمة إلى مصر من مختلف أنحاء العالم والتي تضم أيضًا مسؤولين من الاتحاد الدولي والاتحادات القارية وأفضل الرماة عالميا.

وأوضح إلى أن الاتحاد المصري للرماية سخر كل إمكانياته لاستضافة البطولتين على أعلى مستوى، والتأكيد على قدرات مصر الضخمة في استضافة كافة الفعاليات الرياضية والتأكيد على سمعتها الطيبة لدى الاتحاد الدولي الذي يسند لها استضافة أكبر البطولات على مستوى العالم بكل ثقة.