ثنائي اتحاد جدة خارج حسابات نونو سانتو في لقاء الاتفاق

ياسر رشاد - القاهرة - يغيب ثنائي اتحاد جدة عن مباراة الاتفاق ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي، المقرر له يوم الخميس المقبل.

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ويغيب عبد الرزاق حمد الله وحمدان الشمراني لاعبا الاتحاد السعودي بسبب المرض والإصابة.

وكشفت التقارير الصحفية السعودية، أن المغربي عبدالرزاق حمدالله خارج حسابات البرتغالي نونو سانتو مدرب الفريق قبل لقاء الاتفاق بسبب غيابه لليوم الثالث على التوالي عن المران الجماعي.

وتابعت التقارير، أن فرص حمدالله في اللحاق بمباراة الاتفاق والسفر مع بعثة الفريق صعبة وضعيفة، ويفضل الجهاز

الطبي بـ اتحاد جدة إراحة اللاعب المغربي.ويغيب حمدان الشمراني مدافع الاتحاد عن لقاء الاتفاق لاستمرار معاناته من إصابة العضلة الضامة، ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي خاص قبل العودة للتدريبات الجماعية.ويحتل الاتحاد المركز الثالث في جدول الدوري السعودي برصيد 37 نقطة خلف النصر بنفس عدد النقاط، ويبتعد عن المتصدر، الشباب، بفارق 3 نقاط (خاض مباراتين أكثر).