منتخب التايكوندو يحصد 7 ميداليات في أول أيام بطولة مصر الدولية

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل أبطال منتخب مصر الأول للتايكوندو تألقهم في بطولة مصر الدولية، المقامة حاليا في نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة ما بين 11 فبراير وحتى 15 من نفس الشهر الجاري.

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وشهدت منافسات اليوم الأول على صعيد الكبار للرجال والسيدات تألق لاعبي منتخب مصر للتايكوندو حيث نجح أبطال المنتخب الأول في حصد 7 ميداليات بواقع 4 ذهبيات وفضيتين وبرونزية وحيدة وسط منافسة شرسة حيث يشارك في البطولة 35 دولة بعدد 865 مشارك.

وحقق الميداليات الذهبية كل من سيف عيسى وزن 80 كجم، ومصطفى فرج وزن 58 كجم، وآية شحاتة وزن 67 كجم ، وعبدالله عصام وزن فوق 87 كجم ، فيما حقق الميدالية الفضية تقى شعبان وزن 73 كجم وعبدالرحمن درويش وزن 87 كجم،

بينما جاءت البرونزية عن طريق نادين عمرو وزن 57 كجم.

ويأتي ذلك في ظل سعي الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى لتجهيز أكبر عدد من اللاعبين لخوض البطولات الكبرى خلال الموسم الحالي والتجهيز لدورة الألعاب الأولمبية القادمة التي ستقام في باريس 2024. كما تستضيف العاصمة الإدارية الجديدة بطولة كأس رئيس الإتحاد الدولي للتايكوندو G2 يومي 17 و18 فبراير بمشاركة 35 دولة بعدد 339 مشارك كما تُلعب بطولة مصر الدولية للبارا تايكوندو يوم 16 فبراير.

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