شوبير يشارك في مران الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - شارك مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للمارد الأحمر، بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

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وخاض مصطفى شوبير المران الجماعي بشكل طبيعي بعد تعافيه من الإصابة بقطع في غضروف الركبة.

وقاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى، رباعي حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران بدني وفني قوي،

خلال المران الجماعي للفريق الذي أقيم اليوم الأربعاء بملعب النادي بفرع مدينه نصر.

ويستأنف الأحمر، غدا الخميس تدريباته بفرع مدينة نصر؛ استعدادا لمواجهة الهلال السوداني، قبل التوجه لمطار القاهرة.

ويلتقي الأهلي ، فريق الهلال في استاد الجوهرة الزرقاء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.