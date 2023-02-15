الهلال السعودي يُعلن قائمة اللاعبين المشاركة بدوري أبطال آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - يعلن رامون دياز المدير الفنى لفريق الهلال السعودي مساء اليوم، عن القائمة النهائية التي ستغادر إلى قطر للمشاركة في منافسات الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا 2022.

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وستغادر بعثة الفريق الاول لكرة القدم بنادى الهلال إلى الدوحة القطرية لملاقاة نظيره شباب الأهلي الإماراتي، المقرر لقامتها يوم السبت المقبل فى مستهل

مشوار الفريقين بالبطولة.

ونجح الهلال السعودي فى حصد المركز الثاني والميدالية الفضية ببطولة كأس العالم للاندية التى اقيمت منافساتها بدولة المغرب، عقب تلقي الهزيمة على يد ريال مدريد الاسباني ليتوج الملكى بالبطولة.

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