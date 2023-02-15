اخبار الرياضه

الهلال السعودي يُعلن قائمة اللاعبين المشاركة بدوري أبطال آسيا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

ياسر رشاد - القاهرة - يعلن رامون دياز المدير الفنى لفريق الهلال السعودي مساء اليوم، عن القائمة النهائية التي ستغادر إلى قطر للمشاركة في منافسات الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا 2022.

 

 

اقرأ أيضًا..فرص مشاركة في كأس العالم للأندية 

 

وستغادر بعثة الفريق الاول لكرة القدم بنادى الهلال إلى الدوحة القطرية لملاقاة نظيره شباب الأهلي الإماراتي، المقرر لقامتها يوم السبت المقبل فى مستهل

مشوار الفريقين بالبطولة.

 

 

 

ونجح الهلال السعودي فى حصد المركز الثاني والميدالية الفضية ببطولة كأس العالم للاندية التى اقيمت منافساتها بدولة المغرب، عقب تلقي الهزيمة على يد الاسباني ليتوج الملكى بالبطولة.

 

لمزيد من الأخبار عبر الوفد اضغط هنا

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا