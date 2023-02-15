السولية يواصل برنامجه التأهيلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن عمرو السولية يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاجي للتخلص من الإصابة في عضلة السمانة.

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وأشار طبيب الفريق أن السولية خارج حسابات الجهاز الفني لمباراة الهلال السوداني في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، على أن يستمر في أداء البرنامج

التأهيلي الخاص به في القاهرة.

ويستأنف الأحمر غدا الخميس تدريباته بفرع مدينة نصر، استعدادا لمواجهة الهلال السوداني، قبل التوجه لمطار القاهرة.

ويواجه الأهلي فريق الهلال في استاد الجوهرة الزرقاء يوم السبت المقبل ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.