اهتمام إعلامي ليبي بعد وصول بعثة الزمالك إلى ليبيا لمباراة المريخ

ياسر رشاد - القاهرة - اهتمت وسائل الإعلام الليبية بوصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ليبيا استعدادا لخوض مباراة المريخ السوداني المقبلة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وتواجد مراسلو القنوات الرياضية وعدد من الصحفيين في المطار لمتابعة وصول الزمالك إلى ليبيا.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى ليبيا استعدادا لخوض مباراة المريخ السوداني المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتم استقبال البعثة في صالة كبار الزوار، وكان في استقبالها كل من، ناصر الشيخي رئيس العلاقات العامة برئاسة الوزراء الليبية، وأحمد الهمشري القنصل العام وعضو المكتب التنفيذي باتحاد الكرة الليبي وإدريس العمامي ممثل القيادة العامه للجيش العربي الليبي.

وتضم البعثة كلا من خالد لطيف أمين الصندوق واللواء علاء مقلد والنائب سليمان وهدان عضوي المجلس وأمير مرتضى المشرف العام على الكره وإسماعيل يوسف مدير الكره والبرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني وأسامة نبيه المدرب العام وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى وأحمد

عبد المقصود مدرب الفريق وحسين ياسر المدرب المساعد.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد سيد "زيزو" - مصطفى شلبي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا.

