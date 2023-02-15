شكرا لقرائتكم خبر عن لقطة غاضبة من راموس تثير الجدل بعد مباراة البايرن بدوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تعرض نادي باريس سان جيرمان للهزيمة بشكل مفاجئ أمام البايرن، بهدف نظيف فى معقله ووسط جماهيره، فى ذهاب دور ال 16من منافسات دوري أبطال أوروبا.

ورصدت كاميرا خاصة من مواجهة بايرن ميونخ وباريس، تصرف غاضب من المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس، والذي قام بدفع أحد المصورين بعيدا عنه، أثناء توجهه للجماهير الباريسية من أجل تحيتهم على تشجيعهم المتواصل والإعتذار لهم.

وتناولت وسائل الإعلام الفرنسية تصرف اللاعب بأن طبيعي للغاية رغم صعوبته، ولكن ظهور أحد المصورين وحرصه على الإقتراب بشكل مبالغ فيه من اللاعب، دفع راموس لهذا التصرف غير الأخلاقي.

بجانب أن راموس قدم مباراة رائعة فى مواجهة البايرن أمس، مما يجعله غاضبا على السقوط بتلك الطريقة أمام البايرن، رغم هذه المواجهة التى قدمها اللاعب، فى واحدة من أفضل مبارياته منذ قدومه إلى باريس.



موعد مباراة البايرن وباريس القادمة

ومن المقرر أن يستضيف بايرن ميونخ نظيره باريس، فى الثامن من شهر مارس القادم، على ملعب أليانز أرينا، فى مباراة العودة لدور ال16من فعاليات دوري أبطال أوروبا، فى الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

الجدير بالذكر أن البايرن لم يتعرض للهزيمة فى معقله منذ أكثر من عامين، فى مسابقة دوري أوروبا، مما يعكس صعوبة مهمة باريس فى مواجهة العودة.