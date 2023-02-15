شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تصل ليبيا استعداداً لمواجهة المريخ السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى ليبيا استعدادا لخوض مباراة المريخ السودانى المقرر لها يوم الجمعة المقبل فى الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وتم استقبال البعثة فى صالة كبار الزوار، وكان فى استقبالها كل من ناصر الشيخي رئيس العلاقات العامة برئاسة الوزراء الليبية، وأحمد الهمشرى القنصل العام والدكتور عادل عضو المكتب التنفيذى باتحاد الكرة الليبى وإدريس العمامى ممثل القيادة العامه للجيش العربى الليبى.

وتضم البعثة كلا من خالد لطيف أمين الصندوق واللواء علاء مقلد والنائب سليمان وهدان عضوا المجلس وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة وإسماعيل يوسف مدير الكرة والبرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفنى وأسامة نبيه المدرب العام وأيمن طاهر مدرب حراس المرمي وأحمد عبد المقصود مدرب الفريق وحسين ياسر المدرب المساعد.





وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد سيد "زيزو" - مصطفى شلبي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا.