الإسماعيلى يسابق الزمن لتجهيز محمد هاشم وأحمد عادل عبد المنعم لمواجهة المحلة

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القاهرة - سامية سيد - يسابق الجهاز الطبى للنادى الإسماعيلى بقيادة مجدى الباز الزمن لتجهيز الثنائى محمد هاشم وأحمد عادل عبد المنعم لاعبا الفريق لمواجهة غزل المحلة المقبلة بالدورى.

وتعرض محمد هاشم مدافع الإسماعيلى للإصابة بشد فى العضلة الأمامية فيما يعانى أحمد عادل عبد المنعم من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية.

ويخوض فريق الإسماعيلى بقيادة أحمد حسام ميدو، اليوم الأربعاء، مرانه على فترتين صباحية ومسائية لرفع الحمل البدنى للاعبين.

ويتطلع جهاز الدراويش للارتقاء بالجوانب البدنية للاعبين، فضلاً عن استيعابهم الخطط الفنية بشكل أكبر خلال الفترة الحالية.

ويستعد الإسماعيلى فى الوقت الحالى لمواجهة غزل المحلة 21 فبراير الجارى على ملعبه بالإسماعيلية، فى إطار منافسات الأسبوع الـ19 من عمر مسابقة الدورى المحلى.

عاد عمر الوحش ومحمد دسوقى لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى للانتظام فى التدريبات الجماعية مجددا، بعدما حصلا على إجازة زواج قصيرة قبيل العودة من جديد للتدريبات الجماعية بشكل طبيعى، كما عاد أيضاً المهاجم التونسى فراس شواط بعد خوضه إجازة قصيرة فى بلاده.