شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على بعثة منتخب مصر للسلاح المشاركة فى بطولة أفريقيا بغانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض المنتخب المصرى للسلاح بطولة أفريقيا تحت 17 سنة وتحت 20 سنة، التى ستنطلق غدًا الخميس 16 فبراير وتستمر حتى يوم 20 من نفس الشهر بعاصمة غانا "أكرا".

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالى..

سلاح السيف: "أحمد هشام وأدهم عماد وعمر دويدار وأدهم معتز وزياد نوفل وزينة أشرف وياسمين على وريناد الدكش ونجوى نوفل".

سلاح سيف المبارزة: "إسلام أسامة ويوسف شامل ومحمد السيد ومحمد ياسين وهنا عراقى ولولوة سليمان وآية شريف وسلمى طارق".

سلاح الشيش: "عبد الرحمن طلبة وعمرو خالد وكريم مدحت ويوسف أسامة وسهيل نوار وسيف العايش وجنى إيهاب ولوجين خالد وملك حمزة وسلمى هاني".

ويترأس البعثة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للسلاح مدحت شكرى، ويرافق البعثة الإدارى عمرو الشرقاوى وأخصائى علاج الطبيعى أحمد عزت ومدرب سلاح السيف محمود جندية ومدرب سلاح سيف المبارزة شريف محمود ومدرب سلاح الشيش محمود السيد.