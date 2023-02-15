شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يرفض منح قميصه لنجم بايرن ميونخ.. قصة مثيرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف النجم الكندي ألفونسو ديفيز، ظهير بايرن ميونخ، أنه تمكن من تحقيق أحد أحلامه بالحصول على قميص ميسي فى مباراة الأمس، بعد تفوق بايؤن ميونخ على باريس بهدف نظيف، فى مباراة الذهاب بدور ال16 من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وأضاف ديفيز أن ميسي قد رفض منحه قميصه فى موسم 2020،وتحديدل عقب هزيمة برشلونة من البايرن الشعيرة بنتيجة 2- 8، حيث كان النجم الأرجنتيني غاضبا بشظة، وطالب من ديفيز الحصول على قميصه فى قادم المواجهات بينهما.

وأعرب ديفيز عن سعادته الكبيرة بعد الحصول على قميص ميسي، خاصة أن النجم الأرحنتيني يمثل أحد النجوم المقربين له، الأمر الذي جعله يحقق أحد أحلاما، مشددا على أنه يتفهم موقف ليونيل السابق، بعد خسارة برشلونة القاسية أمام البايرن.



ديفيز: إيقاف باريس فى العودة ليس سهلا

وفى سياق آخر، أكد ديفيز أن إيقاف الخط الأمامي لهجوم باريس، لن يكون سهلا فى مواجهة العودة، على الرغم من أنها ستقام داخل أليانز أرينا، ولكن يظن جميع اللاعبين أن مواجهة العودة الحاسمة، ستكون أصعب كثيرًا من مواجهة الأمس.



موعد مباراة البايرن وباريس القادمة

ومن المقرر أن يستضيف بايرن ميونخ نظيره باريس، فى الثامن من شهر مارس القادم، على ملعب أليانز أرينا، فى مباراة العودة لدور ال16من فعاليات دوري أبطال أوروبا، فى الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

الجدير بالذكر أن البايرن لم يتعرض للهزيمة فى معقله منذ أكثر من عامين، فى مسابقة دوري أوروبا، مما يعكس صعوبة مهمة باريس فى مواجهة العودة.