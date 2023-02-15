شكرا لقرائتكم خبر عن حكيمي يثير الجدل بتعليقه على سقوط باريس أمام البايرن بدوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص النجم المغربي أشرف حكيمي، ظهير أيمن باريس سان جيرمان، على التأكيد بأن الخسارة والسقوط أمام البايرن كانت مفاجئة للفريق، لا سيما أن مباراة الذهاب أقيمت فى الأراضي الباريسية، ولكن مع ذلك شدد على أن الأمور لم تنتهي بعد.

وأضاف حكيمي أنه يمتلك أحد الأحلام الشخصية وهو الحصول على لقب دوري الأبطال هذا الموسم مع باريس، الشئ الذي يتفق عليه جميع لاعبي الفريق الباريسي، والذين قاموا بإرسال العديد من الوعود فى بداية الموسم بأن هذه النسخة ستكون مغايرة على جميع الأصعدة.

وأعرب حكيمي عن حزنه الشديد للسقوط أمام البايرن، ولكن أكد اللاعب أن ما زالت هناك شوطا آخر داخل أليانز أرينا، الشئ الذي سيجعل من مواجهة الفريق البافاري أمرا مغايرا خلال تلك المواجهة، فى رسالة تحذيرية واضحة أن الفريق الباريسي سيأتي للأراضي الألمانية من أجل خطف بطاقة التأهل.



حكيمي: أرتكبنا العديد من الأخطاء ولكن!

وواصل حكيمي أن الفريق الباريسي أرتكب العديد من الأخطاء خلال مباراة البايرن أمس، ولكن من الصعب أن تتكرر هذه الأخطاء مجددا فى مواجهة العودة، ومن ثم فإن الفريق ما زالت لديه الفرصة على تقديم المزيد.



موعد مباراة البايرن وباريس القادمة

ومن المقرر أن يستضيف بايرن ميونخ نظيره باريس، فى الثامن من شهر مارس القادم، على ملعب أليانز أرينا، فى مباراة العودة لدور ال16من فعاليات دوري أبطال أوروبا، فى الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

الجدير بالذكر أن البايرن لم يتعرض للهزيمة فى معقله منذ أكثر من عامين، فى مسابقة دوري أوروبا، مما يعكس صعوبة مهمة باريس فى مواجهة العودة.