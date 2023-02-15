شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد فعل من ميسي عقب السقوط أمام البايرن بدوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - سخرت تقارير صحفية ألمانية من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد مباراة باريس والبايرن بالأنس، فى ذهاب دور ال16 من منافسات دوري أبطال أوروبا، والتى أنتهت بتفوق الجانب البافري بهدف نظيف على الأراضي الباريسية.

وحرصت بعض التقارير من التشويه من صورة ميسي الحالية مع باريس، حيث أتهمت بعض المصادر الصحفية اللاعب بأنه لاعبا للمباريات الصغيرة فقط فى دوري الأبطال، كما أن اللاعب لا يظهر فى مثل هذه التحديات الكبيرة.

وأضافت المصادر المقربة من ميسي أن اللاعب مستاءا بشدة من مثل هذه الإستءة التى يتعرض لها، الأمر الذي أشعل غضب اللاعب بعد إنتهاء مواجهة الأمس، مما يجعل مباراة العودة بمثابة الرد الحقيقي للاعب على مثل هذه الإتهامات.



ميسي يخطط للإنتقام من البايرن

ومن جانبه، لم يدلي اللاعب بأي تصريحات إعلامية عقب سقوط باريس المفاجئ أمام البايرن، الشئ الذي يظهر مدي غضب اللاعب، وتركيزه بشكل كبير على مواجهة اللاعب، خاصة أن مثل هذه المواقف تأتي بنتيجة عكسية دائمة مع اللاعب.

مثلما قام نوير بإستفزاز اللاعب فى وقت سابق فى 2015،لينتقم اللاعب على طريقته الخاصة ويفتل البايرن فى 120ثانية بهدفيه الشهيرين، ولقطة بوتينج المعروفة.



موعد مباراة البايرن وباريس القادمة

ومن المقرر أن يستضيف بايرن ميونخ نظيره باريس، فى الثامن من شهر مارس القادم، على ملعب أليانز أرينا، فى مباراة العودة لدور ال16من فعاليات دوري أبطال أوروبا، فى الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

الجدير بالذكر أن البايرن لم يتعرض للهزيمة فى معقله منذ أكثر من عامين، فى مسابقة دوري أوروبا، مما يعكس صعوبة مهمة باريس فى مواجهة العودة.