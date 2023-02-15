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دورتموند يواجه تشيلسي وقمة بين أرسنال والسيتي.. جدول مباريات اليوم الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

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الشارقة - اميمة ياسر -   

تقام اليوم الأربعاء، الموافق 15-2-2023، عدد مباراتين هامتين ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة ، بالإضافة إلى مواجهة نارية في الممتاز.

ويواجه فريق بوروسيا دورتموند الألماني فريق الإنجليزي، كما يلتقي كلوب بروج البلجيكي نظيره بنفيكا البرتغالي.

كما تقام اليوم مواجهة هامة في الدوري الإنجليزي بين أرسنال ومانشستر سيتي، كما يلعب مع إلتشي في .

ونستعرض لكم جدول مبايات اليوم الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة.

دوري أبطال أوروبا

بوروسيا دورتموند الألماني X تشيلسي الإنجليزي – 10 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

كلوب بروج البلجيكي X بنفيكا البرتغالي– 10 مساء - beIN Sports 3 HD Premium

الدوري الإسباني

ريال مدريد X إلتشي – 10 مساء - beIN Sports HD 1

الدوري الإنجليزي الممتاز

أرسنال X مانشستر سيتي – 9.30 مساء – beIN Sports 2 HD Premium

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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