سيناريو كهربا.. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن انتقال إمام عاشور لـ الأهلي.. وأول تعليق من نادي ميتلاند

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي محمد فاروق عن مفاجأة بشأن إمام عاشور، لاعب الزمالك السابق والمنتقل حديثا لنادي ميتلاند الدنماركي، في ظل الكثير من الأقاويل التي تفيد بأن اللاعب سيعود للقلعة الحمراء بسيناريو مشابه لسيناريو محمود كهربا والذى غادر النادي الأبيض وعاد للأهلي.

وفي تصريحات له عبر قناة "TEN"، قال محمد فاروق إنه "في ظل الإحترافية التي نشهدها حاليا قد يعرض الأهلي علي اللاعب أن ينتقل له في حالة وجود احتياج فني له من الممكن أن يعود عاشور من الإحتراف علي القلعة الحمراء".

وأضاف الإعلامي: "رغبة عاشور قد تحسم انتقاله لو فكر في العودة بعد موسم أو موسمين، ولكن لسه الأمر بعيد عن الحسم".

وأكمل: "عاشور لديه امكانيات كبيرة بدنية وفنية ويستطيع تقديم اضافة كبيرة لأي فريق فهو من اللاعبين الواعدين في الكرة المصرية".

أول تعليق من نادي ميتلاند

وفي السياق، علق سفيند جرافيرسن، المدير الرياضي لنادي ميتلاند الدنماركي، على ما تردد بشأن إمكانية انتقال إمام عاشور إلى الأهلي خلال الفترة القريبة المقبلة.

وقال جرافيرسن، في تصريحات لموقع "بطولات"، إن "إمام عاشور الآن لاعبًا هامًا لفريق ميتلاند وجماهير النادي".

وأضاف المدير الرياضي لنادي ميتلاند: "إمام عاشور لاعب وسط ديناميكي ونتطلع أن يكون جزءًا من الفريق في تحقيق الإنجازات والنجاحات سواء الجماعية أو الفردية".

وشدد جرافيرسن على اعتقاده بأن عاشور سيصنع الفارق مع الفريق هذا الموسم، مشيرا إلى ظأن نادي ميتلاند "خطوة أولى في حياة اللاعب في أوروبا وينتظره الكثير خلال الفترة القادمة".

واختتم المدير الرياضي لنادي ميتلاند الدنماركي: "ليس هناك تخطيط لعودة لاعب الزمالك السابق لمصر خلال الفترة المقبلة لأي نادي".