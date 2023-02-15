شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: كيروش لم يطلب وجودى فى منتخب قطر.. وحصلت على مستحقاتى من الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق أنه حصل على مستحقاته المتأخرة لدى اتحاد الكرة فى جلسة ودية منذ أسبوع.

وقال ضياء السيد، فى مداخلة لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "حصلت على مستحقاتى وكذلك محمد شوقى منذ نحو أسبوع فى جلسة ودية مع مسئولى اتحاد الكرة".

ويضيف ضياء السيد: "شاهدت مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة برنامجا رائعا لتطوير منظومة الكرة والمدربين، وأتمنى أن يرى هذا البرنامج النور الفترة المقبلة لأنه ممتاز جدا".

وتابع ضياء السيد: "هنأت كيروش لتوليه تدريب قطر وعلاقتنا ممتازة لكنه لم يطلب ضمى لجهازه بمنتخب قطر".

وعن تغيير الأجهزة الفنية فى الدورى المصرى علق ضياء السيد: "تغييرات المدربين فى الدورى المصرى سريعة وغير مدروسة وأصبحت مفرمة فى كل 3 ماتشات تغيير".