شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه أوغندا فى تصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى، اليوم، منتخب سيدات السلة بقيادة إيهاب الألفى المدير الفنى مع نظيره المنتخب الأوغندى فى ثانى جولات تصفيات المنطقة الخامسة لـ بطولة أفريقيا المقامة فى أوغندا.

وحقق المنتخب الفوز فى أول مباريات التصفيات على حساب جنوب السودان بنتيجة 83 – 68.

تضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من أسرار ماجد - ثريا محمد - حبيبة الجيزاوى - رضوى سالم - رنيم الجداوى - ريم موسى - فاطمة ممدوح - فريدة مدحت - ميرال أشرف - نادين السلعاوى - نورهان فؤاد – يارا أسامة.

ويتكون الجهاز الفنى والإدارى والطبى للمنتخب من:

إيهاب الألفى ( مدير فني)

أحمد ابراهيم (مدرب عام )

أحمد عبدالمطلب ( مدرب مساعد )

آلاء مصطفى ( إدارى الفريق )

جيرمين عونى (طبيب)

فريد سمير ( مخطط أحمال )

محمد جابر ( محلل أداء)