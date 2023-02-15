سليمان وهدان يترأس بعثة الزمالك بليبيا لمواجهة المريخ السودانى بدورى الأبطال

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك أن يترأس سليمان وهدان، نائب رئيس النادى، بعثة فريق كرة القدم خلال رحلته إلي ليبيا لملاقاة نادي المريخ السودانى.

ويلتقي نادي الزمالك نادي المريخ السودانى في المباراة الثانية من دور المجموعات والتي حدد لها الكاف ملعب شهداء بنينا الدولى بدولة ليبيا.

توجهت بعثة الفريق الكروى الأول للزمالك إلى ليبيا للانتظام فى معسكر مغلق هناك استعدادا لمواجهة المريخ السودانى بعد غد الجمعة فى الجولة الثانية لدورى أبطال أفريقيا، بعدما خسر الفريق الأبيض أولى مواجهاته أمام شباب بلوزداد بهدف مقابل لا شىء باستاد القاهرة.

كان الزمالك قد حقق فوزا غاليا على سموحة بالدورى بثلاثة أهداف مقابل هدف استعاد بها نغمة الانتصارات من جديد، وهو ما رفع الروح المعنوية للاعبين بالإضافة لعودة الثقة واكتشاف بعض اللاعبين فى مراكز جديدة مثل سيف جعفر فى منطقة الوسط وسيد نيمار أيضا.