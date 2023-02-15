شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستقر على إقامة السوبر المصرى 5 مايو المقبل فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، بالتنسيق مع رابطة الاندية والجانب الإماراتى، على إقامة السوبر المصرى يوم 5 مايو المقبل بالإمارات.

ومن المقرر أن يكون طرفا المباراة الزمالك بصفته بطل دورى الموسم المنقضى، وينتظر الفائز من كأس مصر الذى يجمع الأهلى وبيراميدز فى نهائى الكأس الذى لم يحدد موعده بعد.

وفى سياق آخر صرف اتحاد الكرة المستحقات المتأخرة لمعاونى كارلوس كيروش المدير الفنى السابق لمنتخب مصر، وهما ضياء السيد ومحمد شوقى حيث حصل كل منهما على 400 ألف جنيه.

وكان الثنائى ضياء وشوقى طالبا اتحاد الكرة أكثر من مرة بسداد المستحقات المتأخرة لهما، قبل أن يصرفها اتحاد الكرة لهما لغلق هذا الملف تماما.

فيما قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، سداد مكافآت كارلوس كيروش المدير الفنى السابق لمنتخب مصر المتأخرة بالجنيه المصري وليس بالدولار.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن لائحة مكافآت المنتخب الوطنى بالجنيه المصرى لذا سيتم إرسال مكافآت كيروش المتأخرة بالجنيه المصرى وليس بالدولار، لإنهاء الأزمة الدائرة بين الاتحاد والمدير الفنى البرتغالى بعدما وجه كيروش، رسالة مطالبة جديدة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

وكان اتحاد الكرة قد خصم 25 ألف دولار من مستحقات كيروش فى بطولة كأس أمم أفريقيا (2021)؛ بسبب عدم حضوره المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة المغرب فى لقاء دور ربع النهائى، وقرر بعدها اتحاد الكرة تسوية المستحقات المتأخرة لكيروش ومارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام السابق وتم إرسال 9 آلاف دولار للأخير.