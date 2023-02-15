شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يجتمع مع جهاز الأهلى اليوم لمناقشة ترتيبات رحلة السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى اجتماعاً، اليوم الأربعاء، على هامش مران فريقه مع الجهاز المعاون لمناقشة ترتيبات رحلة السودان لمواجهة الهلال لوضع البرنامج التدريبى طوال أيام الرحلة حتى موعد المباراة.

ويستأنف، اليوم، فريق الأهلى تدريباته استعداداً لمواجهة الهلال السودانى المقرر لها الثالثة عصر السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها على استاد أم درمان بالسودان، بعدما حصل اللاعبون على راحة سلبية يومى الاثنين والثلاثاء عقب عودة البعثة من المغرب، بعد انتهاء مشاركاتها فى كأس العالم للأندية والتى اكتفى المارد الأحمر بإحراز المركز الرابع خلالها.

وطالب كولر لاعبيه بضرورة مصالحة جماهير الأهلى بعد الخسارة برباعية مرتين أمام ريال مدريد ثم فلامنجو البرازيلى، عن طريق تدشين انطلاقة قوية فى دور المجموعات بدورى الأبطال الأفريقى بالعودة للسودان بالثلاث نقاط، تمهيداً لمواصلة المشوار والتتويج باللقب الحادى عشر فى تاريخ القلعة الحمراء.

وأسند الاتحاد الأفريقى الكاف إدارة مباراة الأهلى والهلال السودانى إلى الموريتانى بيدا داهانى، ويعاونه كل من حمدين ديبا، مساعد أول، ويوسف محمد محمود، مساعد ثانى، وباباكار سار حكما رابعا.

وكلف مجلس إدارة النادى الأهلى العامرى فاروق نائب رئيس النادى، برئاسة بعثة فريق الكرة المتجهة إلى السودان، استعدادًا لمواجهة فريق الهلال فى إطار مباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.