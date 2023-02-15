شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تتوجه إلى ليبيا استعداداً لمواجهة المريخ السودانى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت بعثة لفريق الكروى الأول للزمالك إلى ليبيا للانتظام فى معسكر مغلق هناك استعدادا لمواجهة المريخ السودانى بعد غد الجمعة فى الجولة الثانية لدورى أبطال أفريقيا، بعدما خسر الفريق الأبيض أولى مواجهاته أمام شباب بلوزداد بهدف مقابل لا شىء باستاد القاهرة.

كان الزمالك قد حقق فوزا غاليا على سموحة بالدورى بثلاثة أهداف مقابل هدف استعاد بها نغمة الانتصارات من جديد، وهو ما رفع الروح المعنوية للاعبين بالإضافة لعودة الثقة واكتشاف بعض اللاعبين فى مراكز جديدة مثل سيف جعفر فى منطقة الوسط وسيد نيمار أيضا.

فى سياق متصل شهدت تدريبات الزمالك، أمس الثلاثاء، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادى، مشاركة أحمد فتوح الظهير الأيسر بشكل طبيعى، استعدادا لمواجهة المريخ السودانى بعد انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلى الذى كان يخضع له خلال الأيام الماضية، بعد تعرضه لإجهاد فى العضلة الخلفية خلال مواجهة فاركو فى الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، ما تسبب فى غيابه عن مباراة سموحة الأخيرة.

وخاض أحمد فتوح الحصة التأهيلية بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل طبيعي خلال مران اليوم.

وشارك عمر جابر الظهير الأيمن للفريق، في التدريبات الجماعية عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الخاص الذي كان يخضع له خلال الأيام الماضية بسبب معاناته من إجهاد عضي تعرض له خلال مباراة شباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال أفريقيا، وغاب بسببه عن مواجهة سموحة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك عمر جابر بشكل طبيعي في الحصة التأهيلية والفقرة الخططية والتقسيمة الفنية برفقة مجموعة اللاعبين المستبعدين والبدلاء من مواجهة سموحة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.