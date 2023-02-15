شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ اليوم تنفيذ برنامج استشفائى استعداداً لمواجهة الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ، اليوم الأربعاء، فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر تنفيذ برنامج استشفائى للاعبين للتخلص من الإجهاد قبل مواجهة الهلال السودانى المقرر لها الثالثة عصر السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها على ستاد أم درمان بالسودان، بعدما حصل اللاعبين على راحة سلبية يومى الاثنين والثلاثاء عقب عودة البعثة من المغرب بعد انتهاء مشاركاتها في كأس العالم للأندية والتي اكتفى المارد الأحمر بإحراز المركز الرابع خلاله.

واجتمع مارسيل كولر بالدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبى للأهلى، للاطمئنان على حالة اللاعبين.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد أبو عبلة إن الجهاز الفنى حرص على الاطمئنان على الحالة الطبية والبدنية للاعبين عقب انتهاء مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.

وأوضح طبيب الفريق أنه تم تحديد برنامج استشفائي وتدريبي خاص للاعبين بالتنسيق مع الجهاز الفنى بعد انتهاء الراحة، وأشار إلى أن البرنامج الاستشفائى للاعبين يأتى للتخلص من الإجهادات العضلية، بسبب ضغط المباريات والتنقلات فى بطولة كأس العالم للأندية.

وأضاف طبيب الفريق أن الجهاز الفنى بالتعاون مع الجهاز الطبى حددا البرنامج الاستشفائى والتدريبى للاعبين للاستعداد لرحلة السودان المقبلة، وبسبب ضيق الوقت قبلها.