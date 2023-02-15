فاروق جعفر: عقد سيف ينتهى بنهاية الموسم الحالى.. وأبناء الزمالك تحت أمره

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القاهرة - سامية سيد - كشف فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق أن عقد نجله سيف ينتهى بنهاية الموسم الجارى مع القلعة البيضاء، قائلا فى مداخلة لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "سيف جعفر تألق بعد حصوله على فرصته ولعبه فى مركز يناسب قدراته.. لكن كونه ابن فاروق جعفر "أذاه" وآخر حصوله على فرصته".

ويضيف فاروق جعفر: "كنت أتمنى خروج سيف للإعارة الموسم الماضى وكارتيرون تمسك به لكنه وظفه بطريقة لا تناسب قدراته كجناح هجومى.. وعلمت أيضا أن فيريرا متمسك به فى بداية الموسم ومقتنع بقدراته".

وتابع "سيف جعفر فى الأساس يلعب رقم 10 وحاليا يتم توظيفه بمركز 8 وعليه أن يتمسك بالفرصة جيدا".

وأكمل فاروق جعفر "عقد سيف جعفر ينتهى بنهاية الموسم وتحديداً فى 30 يونيو المقبل وأبناء النادى تحت أمره دائما".

وحقق الزمالك الفوز على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على استاد برج العرب في الجولة الـ 18 من الدوري المصري الممتاز.

وحصل سيف على جائزة رجل المباراة في المشاركة الأساسية الثانية من بداية الموسم.