شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر وسلمى هانى تتأهلان لنصف نهائى بطولة سينسيناتى لسيدات الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت نوران جوهر لاعبو وادى دجلة، وسلمى هانى لاعبة بلاك بول إلى الدور نصف النهائى ببطولة سينسيناتى لسيدات الاسكواش، والتى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 12 إلى 17 فبراير الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار.

وجاءت نتائج المصريين في الدور ربع النهائي كالتالي:

- فوز نوران جوهر على مواطنتها سنا ابراهيم بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 29 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-2, 11-3.

- فوز سلمى هاني على الانجليزية لوسي تيرمل بنتيحة 3-0 في مباراة استغرقت 43 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-8, 12-10.

- هزيمة روان العربي أمام الإنجليزية جورجينا كيندي بنتيحة 3-1 في مباراة استغرقت 48 دقيقة وجاءت متيجة الأشواط كالتالي: 9-11, 11-3, 11-8, 12-10.

وشهدت البطولة مشاركة 11 لاعبة مصرية وهن: نوران جوهر، روان العربي، سلمى هاني، ندى عباس، نادين شاهين، سنا إبراهيم، زينة ميكوي، مريم متولي، هنا معتز، يثرب عادل، ونور أبو المكارم.