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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم، الأربعاء الموافق 15 فبراير 2023، إذ سنكون على موعد مع لقاءات نارية مرتقبة فى ، ودوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي.

 

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مواعيد مباريات اليوم في

 

بروسيا دورتموند ضد ـ الساعة العاشرة بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت

- beIN Sports HD 1 Premium

 

كلوب بروج ضد بنفيكا الساعة العاشرة بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية

- beIN Sports HD 3 Premium

 

مواعيد مباريات اليوم في

 

أرسنال ضد مانشستر سيتي التاسعة بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية - beIN Sports HD 2 Premium

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

 

ضد إلتشي الساعة العاشرة بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية

- beIN Sports HD 1 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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