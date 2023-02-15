مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم، الأربعاء الموافق 15 فبراير 2023، إذ سنكون على موعد مع لقاءات نارية مرتقبة فى الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي.

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مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

بروسيا دورتموند ضد تشيلسي ـ الساعة العاشرة بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية

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كلوب بروج ضد بنفيكا الساعة العاشرة بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية

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مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

أرسنال ضد مانشستر سيتي التاسعة بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية - beIN Sports HD 2 Premium

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

ريال مدريد ضد إلتشي الساعة العاشرة بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية

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